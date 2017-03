Penningmeester buurtvereniging Coevorden pint 2.500 euro voor eigen gebruik

De man pinde voor eigen gebruik (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Een 37-jarige man uit Coevorden heeft als penningmeester van de buurt- en speeltuinvereniging Lootuinen 2.500 euro verduisterd. De politierechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 140 uur.

De man werd in oktober 2014 penningmeester van deze vereniging in Coevorden. Twee maanden later gebruikte hij de pinpas van Lootuinen voor eigen gebruik. Hij kocht veelvuldig computerspellen en loste een schuld af bij de deurwaarder. Ook tankte hij zijn auto vol op kosten van de vereniging. In de snackbar betaalde hij zijn snacks en snoep met de pas van de club.



Onbetaalde rekeningen

Anderhalf jaar later, in juni van vorig jaar, kregen overige bestuursleden argwaan. Er bleven onbetaalde rekeningen liggen. Deze leden waren eerder al eens geconfronteerd met een sjoemelende penningmeester en doken in de boekhouding. Als snel kwam boven tafel dat ook de huidige penningmeester de pinpas voor eigen gebruik hanteerde. Het bestuur deed aangifte.



Schulden

De Coevordenaar moest voor het eerst in zijn leven voor de rechter verschijnen maar kwam niet. Eerder al liet hij weten dat hij het schulden had en daarom stal. De man zit inmiddels in de schuldsanering. De vereniging Lootuinen heeft geen schadevergoeding ingediend.