Grote foto's van nazaten kolonisten in het landschap

Ruim een miljoen Nederlanders stammen af van kolonisten (foto: Wouter Jansen) De foto's zijn gemaakt in de eigen leefomgeving van de deelnemers (foto: Wouter Jansen) Kolonisten-nazaten vastgelegd (foto: Wouter Jansen) De foto's zijn gemaakt in de eigen leefomgeving van de deelnemers (foto: Wouter Jansen)

FREDERIKSOORD - Grote foto's van nazaten van kolonisten. Je ziet ze straks in de omgeving van Frederiksoord en Wilhelminaoord in het landschap staan.

De foto's zijn gemaakt door de Amsterdamse fotograaf Wouter Jansen. Dertig in totaal. Ze worden in opdracht van de stichting KIK in Kolderveen en de Maatschappij van Weldadigheid gemaakt. Jansen: "Het idee is dat we door het portretteren van nazaten de geschiedenis van toen een gezicht geven in het heden."



Een miljoen nazaten van kolonisten

Er is wel eens berekend dat ruim een miljoen Nederlanders afstammen van kolonisten die sinds 1818 leefden rondom Frederiksoord, Wilhelminaoord en ook Veenhuizen in Drenthe.



Wouter Jansen maakt de foto's in de eigen leefomgeving van de deelnemers. Zelfs breiend op een bed in een slaapkamer. "Er komt heel mooi licht binnen. Dit is een heel mooie plek. We hebben allemaal een bed. Voor mij een natuurlijke plek."



Megagroot in het landschap

Binnenkort staan ze in het landschap langs een fietsroute. "Je moet gegrepen worden door de grote foto's, even afstappen om te kijken en je nieuwsgierigheid voeden."



Het blijft niet bij de foto's alleen. Jansen zou ook graag een boek maken met verhalen van zijn modellen. Maar voorlopig is hij nog niet klaar. Eind april wordt de volgende serie gemaakt.

Door: Andries Ophof