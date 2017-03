Coevorden verkoopt in één keer alle lege kavels bedrijventerrein Schoonoord

Louwrens Wigchers, Jaap Wigchers, Hedy Smit-Wigchers, Ina Dobben van de gemeente en wethouder Jan Zwiers (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

SCHOONOORD - Alle lege kavels van het bedrijventerrein in Schoonoord zijn in één keer verkocht. De gemeente Coevorden draagt 2,7 hectare over aan het bedrijf Wigchers Beheer BV. Dat bedrijf gaat de kavels verkopen, maar eventueel ook bebouwen en verhuren.

De bijzondere overeenkomst werd midden op de Maatschappijweg ondertekend. Aan weerskanten van de weg liggen nog volop lege kavels. Het lukte de gemeente Coevorden niet om die aan de man te brengen. Wethouder Jan Zwiers is blij dat er nu toch een oplossing is. “Het is misschien ongebruikelijk, maar het past wel in onze visie om uit te gaan van de kracht van de maatschappij. Wij denken dat een ondernemer met z’n eigen netwerk hier misschien meer succes heeft met de exploitatie.”



'Het is een gok'

Hedy Smit-Wigchers van Wigchers Beheer BV heeft er alle vertrouwen in. Het bedrijf gaat de kavels niet alleen op de traditionele manier aan de man brengen. “We hebben in Emmen, Coevorden en Hoogeveen ook gekocht en ontwikkeld, dat willen we ook hier gaan doen. Zeker, het is wel een gok, maar we geloven dat er bedrijven zijn die hier iets willen. In grond kopen en ontwikkelen gaat veel geld zitten. Dat willen wij faciliteren, zodat de ondernemer zich helemaal op z’n bedrijf kan richten. Dan bouwen wij een pand en verhuren dat vervolgens weer.”



Kleine bedrijven

De nieuwe eigenaar van de kavels verwacht dat vooral kleinere en veelal lokale bedrijven geïnteresseerd zullen zijn om zich in Schoonoord te vestigen. Wigchers gaat een deel van de gekochte grond gebruiken voor uitbreiding van de eigen activiteiten.

Door: Steven Stegen Correctie melden