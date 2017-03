Buurtbewoners protesteren tegen nieuwbouw aan Prinsenlaan Emmen

Spandoeken bij het speelveldje (foto: Peter Plinsinga)

EMMEN - Buurtbewoners van het voormalige terrein van de Vrije School aan de Prinsenlaan in Emmen willen geen nieuwbouw op die plek. De buurt heeft spandoeken opgehangen bij het terrein.

Eind vorig jaar haalden de omwonenden ook al handtekeningen op tegen de woningbouw. Op de plek van de school is nu een sportveldje en dat veldje moet blijven, vinden ze. "Het sportveldje is erg belangrijk. In de wijde omgeving is er geen enkel ander veldje waar kinderen naar toe kunnen. Het is ook een plek waar ouders en ouderen elkaar kunnen treffen," zegt omwonende Tiny Folders.



Het veldje is samen met de gemeente aangelegd. "Ja we hebben financiële steun gekregen om het sportveldje te realiseren. En daar zijn we erg blij mee. Nu moeten er zes gezinswoningen komen en dat willen we niet," zegt Folders.