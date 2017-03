Werkstraf voor Elimmer met 376 wietplanten in schuurtje

Hennepplanten op een archieffoto (foto: Persbureau Meter)

ELIM - Een 37-jarige man uit Elim is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur voor het telen van hennep en voor wapenbezit.

De man had in zijn tuin een schuurtje staan, met daarin 376 hennepplanten verstopt. Hij werd in vorig jaar juni aangehouden bij zijn woning. Dit gebeurde na een anonieme melding over een sterke wietlucht. In het schuurtje stuitten agenten op de planten. De zenuwachtigheid van de man trok de aandacht van de agenten. Tijdens een doorzoeking bleek de man ook in het bezit te zijn van een revolver, een gasdrukpistool en munitie.



Hobby

De aangetroffen planten waren volgens de man voor eigen gebruik. Het wapen was slechts een hobby van de man.



Geen celstraf

Tegen de man was zes maanden cel geëist. De rechter in Assen kwam tot een mildere straf, want hij hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man en het feit dat die niet eerder is veroordeeld.