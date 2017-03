Roken in wachtrijen Wildlands en Slagharen voortaan verboden

EMMEN - Het is vanaf zaterdag verboden om te roken in de wachtrij bij attracties van de 21 grootste Nederlandse pretparken, waaronder Wildlands Adventure Zoo en Slagharen.

Dat heeft de Club van Elf besloten. Bij de Club van Elf zijn de 21 grootste Nederlandse dagattractieparken aangesloten. Hoe de parken individueel omgaan met het ontmoedigen van roken, is aan hen zelf om te bepalen, aldus RTL Nieuws Verder wordt het opsteken van een sigaret in drukke gebieden ontmoedigd. Wie blijft weigeren de sigaret uit te doen, kan het park worden uitgezet. De maatregel heeft als doel jonge kinderen tegen het roken te beschermen.De discussie over roken in de wachtrij barstte vorig jaar oktober los nadat een vrouw op Facebook had geklaagd over rokende bezoekers in de rij van de Efteling. "Waarom zijn er geen aparte rookplekken?", schreef ze. Er kwamen duizenden reacties op haar post binnen.