Woningbrand in Meppel

De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) De brand is in de hal ontstaan (foto: Van Oost Media) Veel rook in de straat (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - In een woning aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan woedde vanmorgen brand.

De brand is door nog onbekende oorzaak in de hal van de woning ontstaan. Er vielen geen gewonden. Wel stond de woning helemaal vol rook.



De politie doet momenteel onderzoek in de woning.