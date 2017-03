Oranje kan vandaag succesje boeken in Assen

VOETBAL - Het Nederlands elftal voor spelers onder 19 jaar speelt vanmiddag om vijf uur op het terrein van Achilles 1894 in Assen tegen de leeftijdgenoten uit Griekenland.

Het grote Oranje was de afgelopen dagen vooral negatief in het nieuws, dus de KNVB kan een opsteker in Assen prima gebruiken. Een gelijkspel is voldoende voor de talenten om zich te kwalificeren voor het EK in Georgië komende zomer.Achilles-voorzitter Ronald Keen is voor de tweede keer binnen een week de trotse gastheer voor Oranje onder 19 jaar. "Het overkomt je. We hebben een mooie locatie die zich er prima voor leent. De organisatie staat. En dan geef je bij de eerste twee keer een visitekaartje af en dan kijkt de KNVB echt wel waar ze met een vertrouwd gevoel dit soort wedstrijden kunnen onderbrengen.""Het levert ons wat op. Geen gouden bergen, maar het levert veel goodwill op en veel binding binnen de vereniging. Iedereen wil natuurlijk graag aan zo'n evenement meewerken als vrijwilliger. Er zijn een kleine honderd vrijwilligers mee gemoeid en dat geeft ook een klik met elkaar. Dat is belangrijk binnen de vereniging, waar vrijwilligers moeilijk te krijgen zijn. De drempel wordt wel wat lager, door dit soort evenementen", zegt Keen.Afgelopen donderdag won Oranje onder 19 met 1-0 van Finland . Er kwamen toen ongeveer tweeduizend mensen naar sportpark Marsdijk. "Ik verwacht vandaag meer, het is een uurtje later, dus het is voor werkende mensen makkelijker om naar Achilles te komen en Oranje heeft natuurlijk Justin Kluivert. Met name de jeugd, die kijkt daar nu al tegenop. Als je 'm ook ziet voetballen: zo lekker frank en vrij. Ik denk dat we nog veel mogen genieten van hem", besluit Keen enthousiast.