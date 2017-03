Auto rijdt in Het Kanaal in Assen

Hoe de auto in het water is terecht gekomen is nog onbekend. (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een automobilist is vanmorgen in Het Kanaal gereden in het centrum van Assen.

De bestuurder van de auto heeft zelf het voertuig verlaten. Hij werd door de ambulance onderzocht, maar bleek verder niet gewond. De brandweer hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.



Hoe de bestuurder in het water is beland, is nog onduidelijk.