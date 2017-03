Stelling: Roken in het openbaar moet verboden worden

ASSEN - Er mag niet meer worden gerookt in de wachtrijen van de 21 grootste Nederlandse attractieparken, waaronder Wildlands en Slagharen.

Dat heeft de club van 11 beslist, waarbij de parken zijn aangesloten.De maatregel is om vooral kinderen uit de rook te houden. Maar zou die regel niet breder moeten worden getrokken? Moet roken in het openbaar niet helemaal verboden worden? Of moet roken op openbare plaatsten, zoals op straat of in de wachtrij van een attractiepark gewoon kunnen?Naast de stelling vroegen we u gisteren ook wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal moet worden, nu Danny Blind na de wedstrijd tegen Bulgarije opstapte. Meer dan 48 procent wil Ron Jans, woonachtig in Tynaarlo en oud-trainer van onder meer ACV, Achilles 1894 en FC Emmen, als nieuwe bondscoach. Negentien procent stemt voor Louis van Gaal als opvolger van Blind. Als derde kwamen, met ruim elf procent, de broers Ronald en Erwin Koeman naar voren.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was de stelling: Ik geloof nog in het Nederlands elftal. Zeventien procent geeft aan nog te geloven in ons nationale voetbalteam. Bijna 83 procent zegt geen vertrouwen meer in het team te hebben.