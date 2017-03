OM eist twee jaar cel voor vijf kilo drugs en witwassen

ASSEN/EMMEN - Tegen een 33-jarige man uit Emmen eiste het Openbaar Ministerie vandaag twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor drugsbezit en witwassen.

In twee garageboxen die de man huurde in een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen werd op 15 december bijna vijf kilo drugs gevonden met een straatwaarde van zo’n 50.000 euro. Er stonden ook een motor, een speedboot en een scooter. Ook werd bij zijn vriendin thuis 1.500 euro contant geld gevonden. Die spullen en het geld heeft hij volgens het OM witgewassen.De politie begon vorig jaar een onderzoek naar de man naar aanleiding van meerdere tips die het Team Criminele Inlichtingen kreeg: hij zou dealen bij de loods. Toen er een tip binnenkwam dat hij ook een vuurwapen had, besloot de politie invallen te doen in de loods, het huis van zijn vriendin en dat van zijn broer in de wijk Bargeres.Het wapen bleek een kapot vuurwerkpistool te zijn. Over de vijf kilo harddrugs, waaronder 4,5 kilo speed, verklaarde de Emmenaar in de rechtszaal dat hij die voor een vriend bewaarde. Witwassen ontkende hij. Toch vindt de officier van justitie dat te bewijzen, omdat hij geen logische verklaring heeft over hoe hij aan de voertuigen en het geld is gekomen.De man had een uitkering van zo’n 700 euro, maar leefde alsof hij veel meer verdiende, ontdekte de politie. Uit het onderzoek bleek dat 52.000 euro aan spullen en inkomsten niet te rijmen viel met zijn beperkte uitkering. De officier wil dat hij dat bedrag terugbetaalt aan de staat.Voor drugshandel is de man uiteindelijk niet vervolgd, omdat het OM daarvoor toch te weinig bewijs heeft. De zaak tegen zijn jongere broer, die ook werd opgepakt, is geseponeerd.Omdat de Emmenaar verslaafd is aan cocaïne, speed en wiet eiste de aanklaagster dat hij na zijn celstraf wordt opgenomen in een kliniek voor behandeling.Op 11 april doet de rechtbank uitspraak.