Drentse delegatie naar minister Plasterk over waarnemend commissaris

ASSEN - Een delegatie uit Provinciale Staten gaat morgen op gesprek bij minister Ronald Plasterk over de waarnemend commissaris van de koning in Drenthe.

Niemand van de partijen wil iets zeggen over het overleg in Den Haag. Er rust namelijk ook geheimhouding op de procedure rond de aanstelling van de waarnemend commissaris.Duidelijk is wel dat niet alle fractievoorzitters naar Den Haag gaan, maar een delegatie. De verwachting is dat in het overleg met Plasterk mogelijk een aantal kandidaten op tafel komt die voor de Drentse waarnemerspost in aanmerking komen. Voor de waarnemer is onlangs een profielschets opgesteld, waarin ondermeer staat dat de man of vrouw goede contacten moet hebben in Den Haag.Eerder deze maand besloten de fractievoorzitters dat de opgestapte commissaris Jacques Tichelaar door een tijdelijke commissaris vervangen moet worden, in afwachting van de benoeming van een nieuwe commissaris. Die vervanger wordt extern gezocht, omdat de vier Drentse gedeputeerden al werk genoeg hebben, zo vinden de fractievoorzitters.Tichelaar stapte 1 maart op, nadat hij zwaar onder vuur was komen te liggen. Hij had zijn schoonzus voorgedragen voor een herinrichtingsklus voor de provincie. Zijn positie was onhoudbaar, omdat hij geen vertrouwen meer kreeg van Provinciale Staten.Het traject voor de vacature van de nieuwe commissaris van de koning wordt inmiddels ook voorbereid. In april wordt gekeken hoe de vertrouwenscommissie wordt samengesteld en er komt een publiekscampagne voor de profielschets van de nieuwe man of vrouw voor Drenthe. Hoe die eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.De bedoeling is dat voor het zomerreces de vacature voor de nieuwe commissaris van Drenthe wordt opengesteld, zodat na de zomervakantie de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden.