Alle lege kavels op bedrijventerrein Schoonoord verkocht

Alle lege kavels van het bedrijventerrein in Schoonoord zijn in één keer verkocht. De gemeente Coevorden draagt 2,7 hectare over aan het bedrijf Wigchers Beheer BV. Dat bedrijf gaat de kavels verkopen, maar eventueel ook bebouwen en verhuren.