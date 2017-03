BOKD verhuist terug naar Assen

De voormalige pastorie in Assen, waar de BOKD kantoor gaat houden (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

WIJSTER/ASSEN - De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe verhuist terug naar Assen. Het kantoor van de BOKD zit nu nog in Wijster, maar vanaf 21 april is dat weer de provinciehoofdstad.

De belangenclub van kleine dorpen gaat kantoor houden in de voormalige pastorie aan de Nassaulaan, dat al jaren als kantoorpand wordt verhuurd door de rooms-katholieke kerk. Er is plek voor zes medewerkers.



Al tientallen jaren in Assen

De BOKD zat tientallen jaren met haar kantoor in het centrum van Assen, totdat ze in 2012 naar Wijster vertrok naar een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kampsweg. Maar de eigenaar heeft per 1 mei de huur opgezegd, waardoor het vertrek uit Wijster noodgedwongen is.



Volgens een woordvoerder van de BOKD is in Midden-Drenthe in verschillende dorpen nog wel gezocht naar andere kantoorruimte. "We hebben nog gekeken in Beilen en Smilde, maar er was niet op tijd plek beschikbaar. Wel in Assen en daar zitten we trouwens ook dichtbij partners waarmee we vaak contact hebben, zoals provincie en Kunst en Cultuur Drenthe", aldus een medewerkster. "En als we de dorpsverenigingen nodig hebben, zoeken we die toch op een andere plek op. Je kunt dus niet echt zeggen dat we in Wijster zoveel aanloop hadden."



De basis in Wijster

In Wijster werd ooit de basis gelegd voor de Drentse belangenclub van plattelandsdorpen en buurtschappen. De inmiddels overleden oud-gedeputeerde Henk Weggemans uit Wijster was één van de oprichters. Op dit moment zijn 130 dorpsbelangenverenigingen van kleine dorpen in Drenthe lid van de BOKD.

