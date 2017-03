'Vos bestrijden als oplossing voor verdwijnen weidevogels'

ASSEN - Het gaat niet goed met de weidevogel. Volgens cijfers van het CBS is het percentage weidevogels sinds 1960 met zestig tot zeventig procent verdwenen.

Vorige week trok Natuurmonumenten al aan de bel over de weidevogelstand."Zoals het er nou uit ziet, zijn er niet zoveel kievieten als vorig jaar." Dat er steeds minder vogels zijn, ziet ook Henk Visser van de vrijwillige weidevogelbescherming. "Vanaf mijn twaalfde loop ik al in het land en ik ben nou zeventig jaar. Ik zie elk jaar dat het minder wordt." Een oplossing voor het probleem is er ook volgens Visser. "De vos bestrijden zeg ik", vertelt Visser."Ik zie de ooievaars ook deze kant op komen en die lusten volgens mij ook wel een kuikentje. Als je de lokkerij hebt, waar ooievaars grootgebracht worden, daar worden ze gevoerd met eendagskuikens. Dus als die hier zo'n klein pulletje op het land zien lopen van een een kievietje of ongelijk wat, dan zullen ze ook wel denken: een lekker hapje", zegt Visser.Maar de vos en de ooievaar zijn niet het enige probleem. Volgens het CBS is de stand van de weidevogel onlosmakelijk verbonden met de intensivering van de landbouw. Vogels kunnen simpelweg minder voedsel van het land halen.In Drenthe luidden vrijwilligers van de Vogelbescherming vorig jaar al de noodklok over de toekomst van de weidevogel. In februari namen Provinciale Staten een motie aan voor een plan van aanpak waarbij samengewerkt wordt met vijftien organisaties, waaronder de Vrijwillige Drenthe Weidevogelbeschermers, om de weidevogel in onze provincie te redden.Er zijn vijf gebieden aangewezen, waar het plan nu wordt uitgevoerd. Een daarvan is het gebied rondom het Drostendiep bij Oosterhesselen.