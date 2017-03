Eis: twee jaar cel voor geweld met bierglazen in discotheek

ASSEN/MEPPEL - Twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk; die straf eiste de officier van justitie vandaag tegen een 40-jarige man uit Meppel voor een poging tot doodslag in discotheek Lord Nelson.

De man was in de nacht van 21 augustus aan het stappen in een kroeg in de discotheek, toen het mis ging.In een smal gangetje bij de toiletten kwam hij een 19-jarige man tegen. Die wilde erlangs, maar de twee botsten tegen elkaar op. Ze kregen ruzie en daarbij drukte de Meppeler totaal onverwacht twee volle bierglazen, die hij in zijn handen had, kapot in de hals en nek van het slachtoffer.Hij weigerde hij het slachtoffer los te laten. De jongere man kon uiteindelijk los komen met hulp van omstanders en portiers. Hij bloedde hevig en kreeg in het ziekenhuis 32 hechtingen in zijn hals. Een GGD-arts die het letsel onderzocht, concludeerde dat de man geluk heeft gehad dat het zo ‘goed’ is afgelopen met hem.De 40-jarige man werd dezelfde nacht aangehouden. Hij zat vast tot 20 december. Sindsdien is hij onder voorwaarden vrij. In de rechtszaal zei hij dat hij niks meer weet van de bewuste nacht. Volgens getuigen was hij ladderzat. Meerdere mensen verklaarden hoe agressief de verdachte reageerde op de botsing met het slachtoffer.De Meppeler had een goede baan in de zorg en is nauwelijks in aanraking geweest met justitie. De zaak heeft zijn leven volledig overhoop gegooid, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Tijdens zijn voorarrest werd hij ontslagen.Als het aan de aanklaagster ligt, heeft de man met 120 dagen voorarrest nog niet lang genoeg vastgezeten. Zij noemde de zaak "heel ernstig". Zijn advocaat vroeg vrijspraak, omdat er volgens hem geen opzet in het spel was. De man zei dat hij het vreselijk vindt wat er is gebeurd. Uit eigen initiatief heeft hij inmiddels schadevergoeding aan het slachtoffer betaald.Op 11 april doet de rechtbank uitspraak.