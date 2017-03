Nog geen nieuw bestuur voor ondernemersvereniging Zuidlaren

ZUIDLAREN - Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) heeft nog geen nieuw bestuur, bij gebrek aan kandidaten.

De leden van VOZ kwamen gisteravond bij elkaar om een nieuw bestuur te kiezen, maar er was slechts één kandidaat en dat is te weinig om een bestuur te vormen. Koen van Osch van Accountantskantoor HUT in Zuidlaren werd tijdens de vergadering benoemd tot interim-bestuurder van de ondernemersvereniging. Hij gaat op zoek naar geschikte bestuurders."Ik zal de komende tijd met een aantal mensen in gesprek gaan", zegt Van Osch. "Over zes weken beleggen we een nieuwe vergadering. Daar wordt beslist of de vereniging een nieuw bestuur krijgt of wordt opgeheven." De interim-bestuurder heeft al een aantal kandidaten op het oog, maar wie dat zijn wil hij niet kwijt.Het volledige bestuur van ondernemersvereniging VOZ besloot in februari op te stappen , nadat de komst van een zogenaamde bedrijven-investeringszone niet doorging. Een bedrijven-investeringszone is een fonds waarin alle ondernemers in een bepaald gebied verplicht geld storten om het gebied aantrekkelijker te maken. Het geld wordt geïnd door de gemeente, die het direct weer doorsluist naar het dorp. Een meerderheid van de ondernemers in Zuidlaren bleek tegen het plan.