137.000 euro voor culturele projecten in Drenthe

Standbeeld van Berend Botje (foto: Rinus Bouwmeester)

ASSEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 137.000 euro beschikbaar gesteld om projecten in Drenthe te ondersteunen.

49 verschillende projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer krijgen een bedrag van het fonds overgemaakt. Van het totaalbedrag gaat het grootste deel - bijna 27.000 euro - naar projecten in de gemeente Tynaarlo, die dit jaar culturele gemeente van Drenthe is.



Zo krijgt de Stichting Danshuis Noord in Zuidlaren 7.500 euro voor het project De Styl, de openingsact van het culturele jaar in Tynaarlo. De Stichting BUOG krijgt ook 7.500 euro. BUOG gaat dit jaar met inwoners van Zuidlaren en omgeving een groot theaterproject rondom Berend Botje maken.