Landelijke officier pakt zaak Sharleyne op

HOOGEVEEN - Een officier van justitie van het Landelijk Parket gaat de zaak Sharleyne oppakken.

Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo maakte het OM vandaag bekend.Advocaat Liesbeth Poortman van de vader van Sharleyne zegt dat de zaak wordt overgenomen door het OM in Rotterdam. Het OM Noord-Nederland ontkent dat. "De zaak blijft onder onze verantwoordelijkheid, we hebben de zaak niet in zijn geheel overgedragen", aldus een woordvoerder. "Het is goed om iemand in te schakelen die de zaak niet kent en er onafhankelijk in staat."Het 8-jarige meisje Sharleyne uit Hoogeveen kwam in 2015 om het leven. Ze werd onderaan flat De Arend gevonden, waar ze met haar moeder woonde. De moeder van Sharleyne was enige tijd verdachte, maar het OM Noord-Nederland seponeerde de zaak tegen haar vanwege gebrek aan bewijs.Sharleynes vader, Victor Remouchamps, kon zich niet in die beslissing vinden . Samen met advocaat Liesbeth Poortman spande hij een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof in Leeuwarden. Met succes. Het gerechtshof oordeelde dat opnieuw moeten worden onderzocht wat de rol is van Sharleynes moeder bij de dood van haar dochter.Remouchamps en zijn advocaat waren intussen het vertrouwen in het OM Noord-Nederland verloren. Zij wilden dat een ander arrondissement de zaak gaat leiden. De uitkomst is nu dus dat een landelijke officier komt helpen.