Bewindvoerder Sensor City vrijdag in gesprek met Assen

ASSEN - Bewindvoerder Jeroen Reiziger van Sensor City praat vrijdag met de gemeente Assen. Hij wil onder meer weten of er belangstelling is voor overname van het sensornetwerk in de stad.

De Stichting Sensor City kreeg eerder deze maand uitstel van betaling. Er waren al maanden betalingsproblemen bij het sensorbedrijf. Er zou een schuld zijn van tussen de een en twee miljoen.Reiziger is als bewindvoerder aangesteld en onderzoekt hoe groot de schulden van de stichting exact zijn en of een faillissement voorkomen kan worden.Het glasvezelnetwerk dat door Sensor City langs de wegen in de stad is aangelegd en waar ook 200 meetkastjes aan verbonden zijn, kan verkocht worden. De stichting zelf had dit jaar de waarde van het datanetwerk bepaald op ruim een miljoen euro.Grote vraag is of het netwerk dat ook echt waard is. Reiziger heeft daar geen idee van, omdat hij nog niet eerder met zo'n sensornetwerk te maken heeft gehad en daar ook geen voorbeelden van kent.Reiziger praat vrijdag eerst met Assen, omdat de gemeente de enige gebruiker is van het netwerk. Die heeft het sensornetwerk nodig voor aansturing van de verkeerslichteninstallaties en de parkeergarages in de stad. De serverruimte van het systeem zit ook in het stadhuis.Het college van B en W heeft onlangs al aangegeven dat de gemeente Assen niet per se eigenaar van het netwerk te hoeven worden om de verkeerslichten en de parkeergarages te laten draaien. Volgens het college kan dat ook via andere marktpartijen. "Belangrijk is dan wel hoe hoog de kosten worden. Dus dat is een economische afweging", aldus het college in een eerdere brief aan de raad.Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad wat Assen verder aan moet met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sensortechniek. Tien jaar geleden was die rol zeer ambitieus en wilde Assen de sensorstad van ons land worden. Na het mislukken van die ambitie, ziet het college van B en W geen voortrekkersrol meer voor de gemeente.Als er innovatieve sensorprojecten zijn, moeten partijen daar eerst zelf mee aan de slag, vindt het college van B en W. Pas als ze van groot maatschappelijk belang zijn voor Assen, dan zou de gemeente mogelijk een rol kunnen spelen. Ook een raadsmeerderheid wil geen geld meer steken in het sensoravontuur.