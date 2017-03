Zes bedrijven strijden om plek in finale Young Business Awards

De finalisten mogen hun idee in juni pitchen voor onder meer Jort Kelder (foto: Young Business Awards)

ASSEN - In Theater De Nieuwe Kolk is vanavond de eerste halve finale van de Young Business Awards.

Zes start-ups strijden daar om een plekje in de grote finale in het Atlas Theater in Emmen.

"We zijn de hele dag al druk bezig om de boel gereed te krijgen", vertelt organisator Niels Palmers. "De startups gaan vanavond pitchen voor de jury. Ze moeten in 1 minuut vertellen wie ze zijn en wat ze doen."



De jury vergeeft vanavond twee finaletickets, net als in de volgende halve finale. Het publiek mag ook stemmen, waardoor nog een bedrijf in de finale terechtkomt.



Een van de bedrijven die vanavond strijdt om een plek in de finale is Delft Hyperloop. Palmers: "Die jongens hebben aan de TU Delft een trein ontwikkeld waarmee je in tien minuten van Groningen naar Amsterdam kunt."



"Uiteindelijk gaan er vijf bedrijven naar de finale in het Atlas Theater in Emmen. Zij mogen pitchen voor Jort Kelder en prins Constantijn", zegt Palmers. De finale is op 6 juni.



Vanavond is de eerste halve finale te volgen via een stream op deze website, vanaf 19.30 uur.