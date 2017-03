Drake-fan uit Assen: Mensen werden heel erg boos

Isabel (rechts) was helemaal klaar voor het concert van haar idool (foto: Isabel Usher/Instagram)

ASSEN - Isabel Usher (17) uit Assen dacht gisteravond een leuk avondje te hebben in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar zou de Canadese rapper Drake optreden.

Maar het optreden ging op het laatste moment niet door.



Lang wachten

"Er waren eerst eigenlijk drie voorprogramma's. Er zat steeds wat tijd tussen. Ik vond het al apart dat er drie voorprogramma's waren. We stonden er dus heel lang te wachten en iedereen dacht: ik wil nu dat Drake komt. Op een gegeven moment hebben ze zelfs de radio aangezet."



Na lang wachten kreeg het publiek eindelijk duidelijkheid. "Er kwam een vrouw op het podium. Ze zei: 'Sorry voor het wachten, maar het optreden gaat niet door. Drake had hier heel graag willen optreden, maar hij is ziek'", aldus Isabel.



Boos

"Mensen werden heel erg boos. Ze gingen zelfs drinken dat ze in hun hand hadden naar de vrouw op het podium gooien. Iedereen was boos en er was een slechte stemming."



Maar voor Isabel en alle andere fans is er nu toch nog goed nieuws. "Het is verzet en het concert wordt morgen gehouden. Ik zat er eerst aan te denken mijn kaartje te verkopen. Ik had er eigenlijk echt geen zin meer in. Maar ik ga toch gewoon, ik vergeef hem wel."