Eigenaar werkt aan heropening Pretty Women in Emmen

Seksclub Pretty Women in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Seksclub Pretty Women in Emmen is nog niet weer open. De club werd eerder deze maand gesloten door de gemeente Emmen.

Volgens de gemeente was niet duidelijk wie de dagelijkse leiding over het bedrijf had. Zodra dat duidelijk is, mag Pretty Women weer open.



Faillissement

Eigenaar Martin Knecht vroeg het faillissement aan voor de bv waaronder het bedrijf viel. Dat faillissement werd vandaag uitgesproken door de rechtbank in Assen.



Vergunning

Knecht heeft ondertussen op advies van de gemeente een nieuwe bv opgericht en een nieuwe vergunning aangevraagd voor de club. Die aanvraag ligt momenteel te beoordeling bij het Landelijk Bureau Bibob. Zodra de vergunning verleend wordt, gaat Pretty Women weer open.