EMMEN - De rechtbank in Assen heeft vanmiddag seksclub Pretty Women in Emmen failliet verklaard.

De club werd eerder deze maand al gesloten door de gemeente Emmen. Volgens de gemeente was niet duidelijk wie de dagelijkse leiding over het bedrijf had. "Het ligt voor de hand dat het faillissement daar verband mee houdt", zegt Jilles Knotter, die is aangesteld als curator.Knotter kan verder nog niet veel zeggen over het faillissement. Hij gaat op korte termijn met het bestuur van Pretty Women in gesprek over de toekomst van het bedrijf.