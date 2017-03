Verdeeldheid over aanpak overlast ganzen

HIJKEN - Het aantal ganzen in Drenthe zal de komende jaar toenemen en de schade veroorzaakt door ganzen dus ook, denkt belangenorganisatie voor boeren LTO. Maar hoe pak je het probleem aan?

In Drenthe steeg de uitgekeerde schade door ganzen van 60.000 euro in 2013 naar 160.000 euro vorig jaar. Landelijk is de schade jaarlijks tien tot twintig miljoen euro.Henk Otten uit Hijken heeft jaarlijks 1.000 tot 5.000 euro schade op zijn land. Voor hem is het duidelijk wat er moet gebeuren. "Eieren schudden, verjagen en bejagen, want het gaat uit de klauwen lopen als het aantal ganzen niet omlaag gaat", zegt Otten.De Faunabescherming vindt dat de ganzen op bepaalde plekken moeten worden gedoogd en dat de daar ontstane schade moet worden vergoed. De organisatie pleit ervoor de ganzen zoveel mogelijk met rust te laten. "De populatie reguleert zichzelf. De groei komt op een gegeven moment tot stilstand en dan zakt de populatie snel in", zegt Kevin Collins van de Faunabescherming.Zover komt het niet, omdat de ganzen nu worden vergast, afgeschoten en verjaagd. "Verjagen maakt de ganzen onrustig, waardoor ze meer energie gebruiken, meer gaan eten en dus nog meer overlast veroorzaken," zegt Collins.Zowel boeren als de Faunabescherming roepen een nieuw kabinet op het probleem breed aan te pakken en niet per provincie.