Hoogevener misbruikt jarenlang jongens en maakt kinderporno

Op de computer van de man werd kinderporno gevonden (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor het seksueel misbruiken van drie jongens en het maken van kinderporno eiste het Openbaar Ministerie twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een 32-jarige man uit Hoogeveen.

Het OM wil dat hij een extra lange proeftijd van tien jaar krijgt, waarin hij zich moet laten behandelen en geen contact mag opnemen met de slachtoffers.



Kinderdisco

De man werd vorig najaar opgepakt nadat het oudste slachtoffer naar de politie stapte. De nu 25-jarige man ontdekte dat de verdachte zich in Hoogeveen bezighield met het organiseren van een kinderdisco. Toen hij daarachter kwam, kwamen de herinneringen aan vroeger boven: tussen 2003 en 2008 werd hij misbruikt door de man, die begeleider was bij zijn turnvereniging. Hij vreesde dat de man bij de kinderdisco meer slachtoffers zou maken en stapte naar de politie.



Nog twee slachtoffers

Op 3 oktober vorig jaar doorzocht de politie zijn woning en werd kinderporno gevonden op zijn computer. Het ging om enkele honderden afbeeldingen. De politie ontdekte dat een deel daarvan door hem zelf was gemaakt en vond zo nog twee slachtoffers: het ging om jongens op wie hij paste tussen 2010 en vorig jaar. Eentje kende hij via de kinderdisco.



Het jongste slachtoffer was 4 jaar toen het begon. De man misbruikte hem zes jaar lang. De andere misbruikte hij gedurende twee jaar. Dat gebeurde bij de 32-jarige man thuis tijdens het oppassen, maar ook tijdens uitstapjes. Hij filmde ze ook en maakte seksueel getinte foto’s.



Geen rem

De Hoogevener, die sinds oktober vastzit, heeft het misbruik bekend en zegt zelf niet te begrijpen waarom hij het deed. Hij zei ook dat hij wist dat het fout was, "Maar ik kon de rem niet vinden. Ik zag het leven ook niet meer zitten."



Slachtofferverklaring

Het oudste slachtoffer eiste 3.500 euro schadevergoeding en las huilend een verklaring voor over wat het misbruik met hem had gedaan. De man zei dat hij jarenlang was gevlucht voor zijn nare herinneringen en dat hij aan de drugs was geraakt. "Wat jouw straf zal worden, is niet aan mij. Het zal voor mij toch nooit genoeg zijn", zei hij in de richting van de verdachte.



Die hoorde alles het ogenschijnlijk onbewogen aan. Uit onderzoek blijkt dat hij autistisch is en een depressieve stoornis heeft. Hij liet weten dat hij graag behandeld wil worden. De rechtbank doet 11 april uitspraak.