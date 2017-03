OM wil schijn van partijdigheid in zaak Sharleyne voorkomen

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft besloten een officier van het landelijk parket op de zaak Sharleyne te zetten, om te voorkomen dat mensen denken dat het OM partijdig is.

"Wat we moeten voorkomen is dat de buitenwereld denkt: dit heeft helemaal geen zin, want het OM gaat toch weer hetzelfde doen als de vorige keer. Dat is feitelijk natuurlijk onjuist. We zijn professionals, dus we doen wat me moeten doen", vertelt persofficier Pieter van Rest."Maar om de schijn die kennelijk bij de buitenwereld leeft, leek het ons verstandig om geen officier van het eigen parket in te zetten."De zaak Sharlayne blijft dus onder verantwoordelijkheid van het OM in Noord-Nederland. "Het is een zaak die in Drenthe heeft gespeeld. In die zin is het parket Noord-Nederland verantwoordelijk. In theorie zou je het wel kunnen overdragen aan een ander parket, maar de vraag is of we daarmee gediend zijn", zegt van Rest.Dat het OM in Noord-Nederland het nieuwe onderzoek gaat leiden, betekent ook dat de rechtszaak gewoon in Assen kan worden gehouden.Van Rest hoopt dat de zaak zo snel mogelijk kan worden opgepakt. "Maar een van de dingen die de officier moet doen, is kijken of er bijvoorbeeld nog nader onderzoek moet gebeuren. Dat zijn de eerste stappen. Als dat het geval is, dan kost alles extra tijd. Zo niet, dan kan er vrij snel een zitting volgen."Het OM Noord-Nederland seponeerde de zaak tegen Sharleynes moeder, wegens gebrek aan bewijs. Samen met advocaat Liesbeth Poortman spande vader Victor Remouchamps een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof. Het hof besliste dat het OM de zaak moet heropenen.Maar Remouchamps had zijn vertrouwen in het OM Noord-Nederland verloren, omdat die volgens hem geen goed onderzoek heeft gedaan naar de dood van zijn dochter. Het OM Noord-Nederland komt de vader en zijn advocaat nu tegemoet door een officier van het landelijke parket op de zaak te zetten.Sharleyne kwam in 2015 om het leven. Ze werd levenloos onderaan flat De Arend in Hoogeveen gevonden, waar ze met haar moeder woonde.