Twee verdachten in witwaszaak Nieuw-Schoonebeek vrijgelaten

NIEUW-SCHOONEBEEK - Twee van de zes verdachten in een grote witwaszaak die zich afspeelt in Nieuw-Schoonebeek en omgeving zijn vrijgelaten. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Een 42-jarige man uit het Belgische Maasmechelen werd afgelopen vrijdag in vrijheid gesteld en een 50-jarige man uit Beesd dinsdag.De twee blijven wel verdachte, maar spelen volgens de woordvoerster een kleinere rol dan het echtpaar (49 en 50) uit Nieuw-Schoonebeek. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland bepaalde gisteren dat die man en vrouw negentig dagen langer vast moeten blijven zitten. De 49-jarige man, die op Sint Maarten werd opgepakt, is inmiddels naar Nederland gebracht.Zijn 36-jarige zus en haar man (41) - eveneens uit Nieuw-Schoonebeek - zitten ook nog vast. De vrouw is vanuit Duitsland, waar ze op 14 maart werd opgepakt, overgebracht naar een Nederlandse gevangenis. Haar man werd vorige week maandag aangehouden toen hij op Schiphol aankwam na een vlucht uit Suriname.Het Openbaar Ministerie beslist in de loop van volgende week of zij ook voor de raadkamer moeten verschijnen of worden vrijgelaten. De woordvoerster verwacht niet dat er nog meer mensen worden aangehouden.De zes worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben witgewassen. Het onderzoek naar ze begin in april vorig jaar na meldingen van financiële instellingen over verdachte transacties. Zo werd veel geld overgeboekt naar het Caribisch gebied. Ook zouden ze hebben geïnvesteerd in onroerend goed.De politie hield op 14 maart de eerste vijf verdachten aan en viel zo'n dertig panden binnen in onder meer Zuidoost-Drenthe in Duitsland. Er werd voor zo'n acht miljoen euro beslag gelegd om onder meer een megadiscotheek, huizen en auto's.