Gewelddadige kipfiletdief moet de gevangenis in

De man stal kipfilet in de supermarkt in zijn woonplaats (foto: pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Een 42-jarige man uit Emmen moet vier maanden de cel in voor een gewelddadige diefstal en het verduisteren van een auto. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De man werd in december betrapt op diefstal bij supermarkt Emté in Emmen. Toen de filiaalmanager en een medewerker hem aanspraken, werd hij agressief. Er ontstond een worsteling en daarbij greep de Emmenaar een van de mannen bij de keel. Nadat hij wist te ontkomen, gooide hij een eindje verderop een gestolen kipfilet in de bosjes.



Proefrit

Ook verduisterde de man in oktober een auto bij een garage in Nieuw-Amsterdam. Hij zei dat hij een proefrit wilde maken en nam de auto mee, maar kwam nooit meer terug. De politie vond de auto een week later ergens in Emmen terug.



Lagere straf

De rechtbank sprak de man vrij van het stelen van kentekenplaten en een fiets, omdat daar te weinig bewijs voor was. Daardoor viel zijn straf lager uit dan de tien maanden celstraf die het Openbaar Ministerie twee weken terug eiste.



Veel schulden

De aan ghb verslaafde man had ooit een succesvol mediabedrijf. Toen dat failliet ging, raakte hij in de schulden en belandde hij op het verkeerde pad. Inmiddels heeft hij een strafblad van zestien pagina’s en een schuld van 700.000 euro. Toch liet hij tijdens de rechtszaak weten dat hij een nieuw bedrijf wil beginnen zodra hij vrijkomt.