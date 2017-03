Echtpaar legt zich niet neer bij integriteitskwestie CDA-raadslid Noordenveld

RODEN - De integriteitszaak rond CDA-raadslid Harm Holman in Noordenveld krijgt een staartje.

De familie Ram uit Roden stapt naar de ombudscommissie van de gemeente Noordenveld en naar de loco-commissaris van de koning. “We zijn onterecht aan de schandpaal genageld en onze namen zijn te grabbel gegooid”, zegt Tessa Ram. De raad van de gemeente Noordenveld trok twee weken geleden unaniem de conclusie dat de integriteit van raadslid Harm Holman niet ter discussie staat."De afhandeling van de zaak vinden wij beneden peil", zegt Tessa Ram. "Onze namen zijn te grabbel gegooid." De boerin doelt daarmee op de suggestie die in de raadsvergadering gewekt werd, dat een brief van de familie Ram over de integriteitszaak zou zijn opgesteld door de Lijst Groen Noordenveld. "Absoluut niet waar."De vertrouwelijke brief van de familie lekte bovendien uit. "We nemen het de burgemeester kwalijk dat die vertrouwelijkheid geschonden is." Volgens burgemeester Klaas Smid heeft hij het vertrouwen niet geschonden en heeft hij geen middelen om te voorkomen dat anderen dat wel doen.De familie Ram en de Lijst Groen Noordenveld hebben de integriteit van Hol ter discussie gesteld, omdat Holman landbouwgrond huurde van de gemeente en vervolgens onderverhuurde aan de familie Ram. Raadsleden mogen niet zonder toestemming van de provincie grond huren van de gemeente. Uit onderzoek van de burgemeester en later ook onderzoeksbureau BING blijkt dat Harm Holman niet in overtreding was.Uit onderzoek blijkt dat de gemeente de zaken niet op orde had. Raadslid Holman wist daardoor niet dat de grond van eigenaar was veranderd. Het stuk land van een hectare groot was eerder van Vastgoed Friese Wouden. Volgens de familie Ram is dat niet waar. "In 2015 hoorden wij al van een ambtenaar op het gemeentehuis dat de grond van de gemeente was. De waarheid wordt verdraaid", stelt Tessa Ram. "De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de burgemeester."Het echtpaar Wim en Tessa Ram runt samen een boederij met 90 Lakenvelderkoeien. De boerderij beschikt niet over eigen grond en daarom moet de familie Ram grond huren.Burgemeester Klaas Smid wil niet op de nieuwe aantijgingen reageren: "In deze zaak is twee keer onderzoek gedaan en daarmee is de zaak wat mij betreft afgehandeld." CDA-raadslid Harm Holman wil niet op de zaak reageren.