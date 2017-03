Jake Food en Parkeagle in finale Young Business Award

ASSEN - De bedrijven Jake Food uit Groningen en Parkeagle uit Amsterdam zijn de eerste finalisten voor de Young Business Award.

Jake Food ontwikkelt kant-en-klare drinkmaaltijden, die alle benodigde voedingsstoffen bevatten. Parkeagle heeft een parkeersysteem ontwikkeld dat automobilisten op lege parkeerplekken in de buurt moet wijzen.De twee finalisten werden bekendgemaakt tijdens de eerste halve finale van de Young Business Award in De Nieuwe Kolk in Assen. Wethouder Maurice Hoogeveen reikte de finaletickets uit.Een jury koos de twee bedrijven uit. In totaal mochten zes bedrijven vanavond hun ideeën pitchen voor de jury. "We waren er vrij vlot uit. Het was niet zo ingewikkeld. Ze hebben bij de pitches goed hun best gedaan. Je ziet dat de pitches steeds professioneler worden. Het niveau gaat ieder jaar omhoog", zei de juryvoorzitter na afloop van de halve finale.De tweede halve finale is op 2 mei in Hoogeveen. De finale volgt op 6 juni in het Atlas Theater in Emmen.