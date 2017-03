Live: halve finale Young Business Award 2017 [afgelopen]

ASSEN - In Theater De Nieuwe Kolk in Assen was vanavond de eerste halve finale van de Young Business Award.

Zes start-ups streden daar om een plekje in de grote finale. De finale is op 6 juni in het Atlas Theater in Emmen. De eerste halve finale was te volgen via een stream op deze site. De andere halve finale is op 2 mei in Hoogeveen. Ook die kunt u live volgen via onze website, net als de finale.