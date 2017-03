Noordenveld wil dé fietsgemeente van Nederland worden

Een foto van de Slag om Norg van vorig jaar

WIELRENNEN - Het college van B en W in Noordenveld gaat de Raad voorstellen om een viertal grote wielerevenementen in de gemeente te subsidiëren met 67500 euro over twee jaren. De gemeente wil zich door die investering profileren als dé fietsgemeente van Nederland.

Het plan is om de evenementen voor 2017 met een bedrag van 40.000 euro te ondersteunen. Voor 2018 blijft dan een bedrag van 27.500 euro over. In eerste instantie was 80000 euro gevraagd. Dit bedrag is door B en W bijgesteld naar 67500 euro.



Slag om Norg

De Slag om Norg krijgt de gevraagde 30000 euro, gelijkmatig verdeeld over dit jaar en volgen jaar. De organisatie verwacht dat zij vanaf 2021 geen subsidie meer nodig heeft.



Veldslag om Norg

De organisatie van de Veldslag om Norg vraagt 7500 euro subsidie voor 2017. Verwacht wordt vanaf 2018 op eigen benen te kunnen staan.



Drenthe 200

De organisatie van de Drenthe 200, een mountainbikewedstrijd, vraagt voor 2017 en 2018 jaarlijkts tienduizend euro. B en W is akkoord met de subsidie voor dit jaar. Voor 2018 ligt de subsidie echter 5000 euro lager dan gevraag.



Lus van Roden/Acht van Noordenveld.

Beide organisaties zijn in gesprek gegaan over een verdere ontwikkeling van het gezamenlijke wielerweekend. Besloten is om eerst afzonderlijk verder te gaan. Ze blijven proberen om een wielerweekend op te zetten. Het voorstel is 7500 euro beschikbaar te stellen voor 2017 en 2018. Het college is hiermee akkoord gegaan.