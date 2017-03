Brand verwoest houten schuur in Midlaren

De brandweer heeft het vuur geblust (foto: Van Oost Media)

MIDLAREN - In Midlaren is een houten schuurtje aan de Noordma afgebrand.

Het duurde even voordat de brandweer het vuur onder controle had. Het schuurtje was bedekt met asbestplaten. Het is onduidelijk wat er in het gebouw stond. De oorzaak van de brand is niet bekend.