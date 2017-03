Wethouder Hiemstra krijgt erepenning van gemeente Hoogeveen

Anno Wietze Hiemstra wordt burgemeester in Appingedam (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Anno Wietze Hiemstra heeft de erepenning van de gemeente Hoogeveen gekregen. Hiemstra kreeg de penning uitgereikt tijdens zijn afscheid als CDA-wethouder.

Hiemstra vertrekt, omdat hij waarnemend burgemeester wordt van het Groningse Appingedam.Burgemeester Loohuis roemt Hiemstra onder meer om zijn analytisch vermogen en dossierkennis."Hiermee heb je jouw wethouderschap op buitengewone wijze vervuld. Met politiek gevoel, betrokken, benaderbaar en alle belangen afwegend heb je jouw stempel gedrukt op de ontwikkeling van Hoogeveen", sprak burgemeester Loohuis de CDA-wethouder toe.Hiemstra begint komende maandag als burgemeester in Appingedam. Hij wenste zijn opvolger Bert Otten, CDA-fractievoorzitter, veel succes toe. Volgens Hiemstra blijft de bestuurscultuur in Hoogeveen zoals iedereen gewend is."Opbouwend, vernieuwend en vooruitstrevend en altijd gericht op samenwerking in het belang van onze inwoners, Hoogeveen en de regio", aldus Hiemstra.