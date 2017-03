Oranje onder 19 plaatst zich in Assen voor EK

De basiself van Oranje onder 19 tegen Griekenland (foto: Bram Groot)

VOETBAL - Op het gras van Achilles 1894 in Assen heeft Oranje onder 19 zich geplaatst voor het Europees kampioenschap in Georgië.

Tegen Griekenland volstond een 0-0 gelijkspel voor de Nederlandse talenten, na de eerdere 2-0 overwinning op Oekraïne en 1-0 zege tegen Finland.



NEC-speler Ferdi Kadioglu had Nederland tegen de Grieken nog aan een overwinning kunnen helpen, maar hij miste in de slotfase vanaf de strafschopstip.



Het EK in Georgië vindt in juli plaats.