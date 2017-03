Bruna in Borger zet beelden van inbraak online

BORGER - Bij de Bruna aan de Grote Brink in Borger is afgelopen nacht ingebroken.

De winkel heeft beelden van de inbraak op Facebook gezet . Te zien is hoe drie personen de deur van de winkel vernielen en naar binnen gaan. Ze plunderen vervolgens de sigarettenvoorraad en gaan er vandoor.De daders zijn nog spoorloos. Ze gingen er waarschijnlijk vandoor in een donkere auto. De inbraak was rond drie uur 's nachts.De Bruna in Borger is vaker slachtoffer geweest van inbrekers. In 2013 was het ook raak. De eigenaar plaatste ook toen bewakingsbeelden van de inbraak op Facebook