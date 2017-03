Inbrekers slaan toe bij Bruna in Borger

BORGER - Bij de Bruna aan de Grote Brink in Borger is afgelopen nacht ingebroken.

Dat meldt de politie. Een getuige zegt dat er sprake is van meerdere daders. Maar ze zijn nog spoorloos. De daders gingen er waarschijnlijk vandoor in een donkere auto. De inbraak was rond 03.15 uur.Wat de daders hebben gestolen, heeft de politie niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien, zich te melden.De Bruna in Borger is vaker slachtoffer geweest van inbrekers. In 2013 was het ook raak. De eigenaar plaatste toen bewakingsbeelden van de inbraak op Facebook