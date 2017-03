MSC ontslaat trainersduo Bijen/Scherpen

Bas Bijen en Herman Scherpen zijn ontslagen bij MSC

VOETBAL - MSC heeft vanavond afscheid genomen van de trainers van de eerste zondagselectie Herman Scherpen en Bas Bijen. Het bestuur van de vereniging heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de samenwerking tussen de trainers en de spelers de komende weken leidt tot handhaving van de Meppelers in de zondaghoofdklasse A.

Voor MSC is lijfsbehoud onbetwist het doel. "Om dit te bewerkstelligen moet er iets gebeuren. Chic is het voortijdig beëindigen van de samenwerking met trainers nooit, maar op dit moment staat het belang van MSC voorop en dat belang is dat iedereen zo gemotiveerd mogelijk is om voor lijfsbehoud te strijden", zo laat voorzitter Arjan Jonkers weten.



Met in zes weken nog acht competitieduels te spelen, bezet MSC momenteel de 13e plaats in de Hoofdklasse A. De wit-zwarten die zaterdagavond het in Sneek opnemen tegen SZW Boso Sneek, spelen komende dinsdag in Staphorst ook nog eens de kwartfinale van de districtsbeker tegen de regerend bekerkampioen vv Staphorst.



Wie de taken van het duo Scherpen/Bijen overneemt is nog niet duidelijk. Het bestuur van MSC hoopt de komende dagen hier een invulling aan te kunnen geven. MSC heeft voor het nieuwe seizoen Berry Zandink vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer. Hij wordt geassisteerd door Guido Broers.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden