Gemeente Hoogeveen 6 miljoen euro in de plus

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen heeft een tegoed van 6 miljoen euro op de jaarrekening over 2016.

Dat komt vooral door een hogere uitkering uit het gemeentefonds en de btw-teruggaaf op reïntegratietrajecten. Daarnaast vielen de kosten van de bijstand, de jeugdzorg en de Wmo lager uit dan verwacht.De gemeente had verwacht 5,4 miljoen euro over te houden. Hoogeveen heeft de laatste jaren steevast een overschot. Sinds 2012 hield de gemeente jaarlijks geld over op de jaarrekening.Wethouder Anno Wietze Hiemstra laat weten tevreden te zijn met het resultaat. Het was zijn laatste jaarrekening van Hoogeveen, want hij wordt waarnemend burgemeester van Appingedam.De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 20 april en neemt hierover op 18 mei een besluit.