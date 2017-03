Raad Coevorden dringt aan op sloop leegstaande gebouwen

Het gemeentehuis van Coevorden (foto: Google Streetview)

COEVORDEN - Een meerderheid in de gemeenteraad van Coevorden wil dat er dit jaar meer duidelijkheid komt over de sloop van vier leegstaande gebouwen in de gemeente. De raad is bang voor verpaupering.

Het gaat om de Wilhelminaschool, de Mijndert van der Thijnenschool, de Roelfina hoeve en de peuterspeelzaal in Oosterhesselen. Volgens de PvdA, het PAC, het CDA en BBC2014 ligt verpaupering van deze niet meer in gebruik zijnde gebouwen op de loer. "We zien dan maar één optie en dat is sloop", aldus Joop Slomp van de PvdA.



Wethouder Jan Zwiers zei dat er wel gesprekken zijn gevoerd over verkoop van de panden. "Ik ga hier geen namen noemen. We weten allemaal dat de vastgoedmarkt lastig is. Maar deze motie zit mij niet in de weg. Ik wil de raad wel meegeven dat het slopen ook veel geld kost. Dat geld zit niet in het potje."



De VVD uitte veel kritiek op de motie die door een ruime meerderheid werd aangenomen. "Hij komt veel te vroeg. U weet toch dat het college hier volop mee bezig is. Het lijkt ons veel beter dat eerst af te wachten", aldus Laurent Zeegers van de liberalen.