Fietser ligt half uur in natte sloot in Sleen

De man belandde in een sloot aan de Broeklanden (foto: Google Streetview)

SLEEN - Een man is vanmiddag met fiets en al in een sloot beland langs de Broeklanden in Sleen. De fietser lag er ruim een half uur, omdat hij niet op eigen kracht uit de sloot kon komen.





De voorbijganger haalde de man samen met een aantal anderen uit de sloot. Ook een ambulance kwam erbij. "Het ambulancepersoneel heeft de man onderzocht en hij maakt het goed." "Gelukkig zat er maar een klein laagje water in de sloot", laat de politie weten. "Na een half uur kwam er een oplettende fietser voorbij, die een fiets in de sloot zag liggen en de man aantrof."