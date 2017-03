Taxichauffeurs vrezen banenverlies bij aanbesteding Publiek Vervoer

ASSEN - FNV Taxi luidt namens de noordelijke taxichauffeurs de noodklok. Met de komst van de aanbesteding voor Publiek Vervoer in Drenthe en Groningen, wordt gevreesd voor verlies van vaste banen in de taxibranche.

FNV Taxi is bang dat vervoerders straks bij de aanbesteding zo laag gaan inschrijven, dat taxichauffeurs die nu nog het doelgroepenvervoer rijden de dupe worden.Volgens FNV-kaderlid Ingrid Knip hebben eerdere aanbestedingen in het speciale doelgroepenvervoer geleerd dat door uitgeknepen contracten vaste krachten in salaris erop achteruit gaan, of zelfs hun baan verliezen.Volgens Knip schakelen vervoerders vaak na enkele maanden al over op goedkopere oproepkrachten, omdat ze anders de lage kostprijs niet halen.FNV Taxi wil ervoor waken dat straks hetzelfde gebeurt in Drenthe en Groningen, na gunning van de nieuwe vervoersvorm Publiek Vervoer. "Ik mag toch hopen dat kwaliteit en een stukje ervaring wel voorop staan", aldus Knip.De 35 gemeenten in Drenthe en Groningen en beide provincies willen kleinschalig plattelandsvervoer als belbussen, buurtbussen en regiotaxi samenvoegen met leerlingenvervoer en wmo-vervoer, dat nu door taxichauffeurs gereden wordt.De provincies zijn verantwoordelijk voor het kleinschalige openbaar vervoer op het platteland, de gemeenten voor het vervoer van onder meer wmo-klanten en leerlingen. Met het in elkaar schuiven van de vervoersstromen en het in één keer aanbesteden denken gemeenten en provincies zeker vijf procent op de kosten te besparen.FNV Taxi heeft inmiddels alle betrokken gemeenten aangeschreven, met het verzoek rekening te houden met de werkomstandigheden van de werknemers in de taxibranche. Ook is er een Witboek Taxi gemaakt, waarin de verkeerde praktijken worden opgesomd en met aanbevelingen voor contracten met een volwaardig salaris en goede werkomstandigheden.Volgens wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn, voorzitter van de kerngroep Publiek Vervoer, is zeker niet alleen de prijs bepalend. Ook speelt bij de aanbesteding kwaliteit voor zowel cliënt als voor chauffeurs een belangrijke rol.Daarnaast geldt er een langdurig vervoerscontract voor Publiek Vervoer. De aanbesteding is straks voor minimaal vier jaar en zeven maanden, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.