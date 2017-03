Leven zonder Daan van Rhijn: het gemis blijft

Tom en Bhodi bekijken oude foto's (Foto: RTV Drenthe) Tom de Vries en Daan van Rhijn kennen elkaar al jaren (Foto: Tom de Vries)

ZEIJEN - In het leven van Tom de Vries gaat geen dag voorbij zonder dat hij denkt aan Daan. Zijn vroegere beste vriend die er opeens niet meer was.

Alles deden ze samen. Ze gingen naar dezelfde basisschool, zaten in hetzelfde voetbalteam en verhuisden nog weer later samen naar Groningen. Ruim zes jaar geleden overleed de destijds 22-jarige Daan van Rhijn uit Zeijen.



Op reis in Maleisië werd hij ineens ziek, waarna hij korte tijd later overleed in een ziekenhuis. Een halfjaar later kwam de familie erachter dat Daan was gestorven aan de Ziekte van Weil.



In elkaar gezakt

"Je hoort weleens dat mensen zeggen dat de grond onder je wegzakt, maar dat gebeurde echt." Tom was op een festival in Boedapest toen hij het bewuste telefoontje kreeg van vriend Bhodi Lesage. "Ik had m'n benen gewoon niet meer onder controle en ben in elkaar gezakt."



Nu, dik zes jaar later, ziet de vriendengroep elkaar nog steeds. "Dankzij Daan", zegt Bhodi. "Hij was altijd de gangmaker. Als hij er niet was, waren wij niet eens vrienden geweest." Vriend Tom knikt instemmend. En dan Bhodi weer: "Zelfs als ik nu nog door Groningen rijd en een jongen met een rood rugtasje zie fietsen, denk ik: Daan! Maar nee. Die is er niet meer."



Jonge broekies

"Dat is wel gek eigenlijk", zegt Bhodi. "Zo vaak komen mensen te overlijden op reis, maar daar hoor je heel weinig van. Alleen van de echt extreme gevallen lees je iets."



"Ja", zegt Tom. "En toen moesten we ineens leren hoe we met zoiets heftigs om moesten gaan. We waren jonge broekies die dachten dat ze de wereld aankonden. Moet je dan verdrietig zijn? Of wil je juist alles weten van wat er is gebeurd?"



Bhodi: "Daan had een dagboekje, waarin hij uitlegde waar hij is geweest, maar daar maak je geen beelden bij."



"Jij bent natuurlijk ook nooit in die omgeving geweest," zegt Tom. Bhodi: "Nee, maar ik weet wel dat ik me goed ga inlezen als ik ga reizen. Ik vind ook dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn."



Break Free

Komende donderdag volgt het BNN-programma Break Free de broer van Daan, Bob. Hij reisde terug naar Maleisië om een ode te brengen aan zijn broer.

