Mathieu van der Poel start in Slag om Norg

Van der Poel (rechts) tijdens de veldrit van Gieten (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Veldrijder Mathieu van der Poel staat dit jaar aan de start van de Slag om Norg.

Dat heeft de organisatie van de wielerkoers bekendgemaakt. Van der Poel stond hoog op het verlanglijstje van de organisatie. De 22-jarige is drievoudig Nederlands kampioen veldrijden en werd in 2015 de jongste wereldkampioen ooit. De organisatie ziet in hem een topfavoriet voor de zege.



De Slag om Norg wordt op 2 juli voor de zesde keer verreden en is dit jaar een UCI 1.1-koers, het twee-na-hoogste wielerniveau. In 2019 wil de organisatie doorgroeien naar het een-na-hoogste niveau, de Hors Categorie. De wedstrijd wordt deels over onverhard parcours gereden.