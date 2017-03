Coevorden gaat illegale bewoning op Ermerstrand aanpakken

ERM - Permanente bewoners die zonder een gedoogbeschikking in een vakantiehuisje op het Ermerstrand wonen, kunnen de borst natmaken. De gemeente gaat illegale bewoning van recreatiewoningen op het park aanpakken.

De afgelopen jaren stond de handhaving op een laag pitje, onder andere omdat er op twee parken proeven lopen om permanente bewoning in combinatie met zorg wel toe te staan. De gemeenteraad nam dinsdagavond het nieuwe bestemmingsplan voor het Ermerstrand aan en wil nu de handhaving alsnog oppakken.De situatie op het recreatiepark bij Erm wordt door de gemeente ‘complex’ genoemd. Het park kent veel particuliere huizenbezitters. Hun panden vallen onder verschillende regimes. Er zijn huisjes waarin alleen tijdelijk gewoond mag worden, maar er zijn ook eigenaren met gedoogbeschikkingen, die ook nog eens deels overdraagbaar zijn op een eventuele nieuwe eigenaar. “De grote winst is dat er nu in elk geval duidelijkheid komt”, vindt wethouder Jeroen Huizing.Bewoners met een gedoogbeschikking hoeven zich geen zorgen te maken, zij worden ongemoeid gelaten. Maar de groep die permanent op het park woont zonder zo’n beschikking kan op termijn actie vanuit de gemeente verwachten. De wethouder kan niet precies aangeven om hoeveel bewoners het gaat, maar het zou zeker om tientallen gaan.Coevorden verwacht meer mensen nodig te hebben om het handhavingsbeleid op een geloofwaardige wijze uit te kunnen voeren. Het nieuwe bestemmingsplan is bij een aantal bewoners niet zo goed gevallen. Zij kondigen aan zich via de rechter te zullen verzetten.