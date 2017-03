Alescon: Inlenen medewerkers niet in strijd met wet

ASSEN/HOOGEVEEN - Alescon heeft niet in strijd met de wet gehandeld met het goedkoper inlenen van honderden medewerkers via de eigen uitzendorganisatie AwerC-Flex.

Het werkvoorzieningsschap concludeert dat na extern onderzoek door een juridisch adviseur.Alescon heeft tussen 2011 en 2015 honderden medewerkers niet zelf in dienst genomen en uitbetaald volgens de cao van de wet sociale werkvoorziening, maar ingehuurd via AwerC-Flex. Door deze inleenconstructie moesten de mensen tegen een lager salaris aan het werk bij het SW-bedrijf, of werden ze gedetacheerd bij andere bedrijven.Op deze manier wilde Alescon meer SW'ers op de wachtlijst een baan geven, en ook mensen met een tijdelijk contract in dienst nemen. "Er waren enorme wachtlijsten. Zo konden we die leegtrekken, zonder al te forse lasten."Maar de FNV maakte vorige maand ineens bezwaar tegen de uitzendregeling. Volgens de vakbond is het een schijnconstructie, die wettelijk en volgens de cao niet kan. Hierdoor zouden zo'n vierhonderd werknemers ten onrechte over meerdere jaren een te laag salaris hebben ontvangen.Alescon begon een extern onderzoek, maar de FNV wilde de uitkomst hiervan niet afwachten en spande een rechtszaak aan. De procedure loopt hier inmiddels voor.Volgens directeur William Moorlag van Alescon is zijn bedrijf, volgens de externe jurist, niet de fout ingegaan met de inleenconstructie. "Die concludeert dat zowel naar de letter als naar de geest van de wetgeving is gehandeld. Wij mochten op die manier SW'ers aanstellen.'Hoewel de FNV de rechtszaak al aangespannen heeft, wil Moorlag alsnog in gesprek met de vakbond. "We zijn altijd bereid tot overleg. En als de medewerkers recht zouden hebben op nabetaling van salaris, dan zouden we dat ook zeker toegeven. Maar nader onderzoek zegt wat anders."Alescon is een sociale werkvoorziening en voert voor de zes Drentse gemeenten Assen, Aa en Hunze, Hoogeveen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en De Wolden de wet sociale werkvoorziening uit. De wet is bedoeld voor mensen die door een handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.