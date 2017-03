Bas Dost: Blij dat ik weer naar Portugal ga

VOETBAL - Bas Dost begreep er weinig van dat hij gisteravond niet in actie kwam in het oefenduel van het Nederlands elftal tegen Italië, maar hield zijn frustratie grotendeels voor zich. "Ik ben nu vooral blij dat ik weer naar Portugal kan", aldus de spits.

De oud-aanvaller van FC Emmen, nu topscorer in de Portugese competitie, had zich graag willen revancheren na de pijnlijke nederlaag van afgelopen zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. "Maar deze bondscoach koos voor iemand anders. Daar begrijp ik weinig van, maar het is zoals het is. Het belangrijkste is dat ik nu weer lekker terug kan naar Portugal en daar ga ik van genieten."Vragen naar de reden van de interim-bondscoach Fred Grim deed Dost niet. "Daar had ik helemaal geen zin in. Zeker niet in deze situatie na de nederlaag in Bulgarije en het ontslag van Blind. Maar ik heb überhaupt geen zin om met de trainer te praten. Wat dat betreft ben ik niets veranderd. Ik vond dat ik er weinig aan kon doen zaterdag. De enige kans die ik kreeg was een lastige, maar ik schoot hem gewoon goed in. In de tweede helft heb ik er alles aan gedaan. Heb één keer een bal klaargelegd voor Klaassen en verder veel kopduels gehad. Maar door de vroege 2-0 achterstand was er ook weinig eer meer te behalen."Dost kwam met hoge verwachtingen naar Nederland, als nummer 2 op de Europese topscorerslijst, maar beleefde een waardeloze week. Tegen Bulgarije kreeg hij eigenlijk geen enkele voorzet vanaf de flank. "Ik scoor bij Sporting als een gek en heb veel vertrouwen. Zaterdag heb ik maar één echte kans gehad. Dat zegt al genoeg natuurlijk. Het grote verschil is dat bij Sporting het elftal volledig in dienst van mij speelt." Dat vertrouwen van de coach lijkt Dost bij Oranje te missen, al wij daar zelf niet op ingaan. "Laten we daar maar over ophouden."Of Dost zaterdag in Bulgarije ook had gespeeld als Vincent Janssen niet ziek was geworden zal niemand ooit weten, maar uit de woorden van Dost kan je opmaken dat de keuze van Danny Blind niet op hem zou zijn gevallen. "Vanaf de eerste minuut wist ik dat het niet veel zou uitmaken of ik veel zou scoren of niet. Hij had nu eenmaal vertrouwen in een speler. Zo gaat dat nu eenmaal. Soms valt de keuze op jou en soms niet."Ondanks de lastige situatie houdt Dost hoop en vertrouwen in het bereiken van het WK in Rusland. "We spelen nog vijf duels. Frankrijk uit wordt lastig en de overige wedstrijden moeten we gewoon winnen. En dan is het afwachten. Zo simpel is het." Over de opvolger van Blind als bondscoach wil Dost zijn vingers niet branden. "Ik zie het allemaal wel. Ik ga nu lekker terug naar mijn club en in juni zien we wel weer verder."