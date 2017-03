Kijkshop Assen gaat volgende maand dicht

Het filiaal in Assen gaat dicht (foto: Google Street View)

ASSEN - Winkelketen Kijkshop sluit twintig van de 87 winkels, waaronder het filiaal in Assen.

Drenthe heeft twee filialen: in Assen en in Hoogeveen. Het filiaal in Assen sluit komende maand. Naast Hoogeveen, blijven winkels in onder meer Groningen, Stadskanaal en Winschoten open.



Kijkshop plaatst de medewerkers met vaste contracten in Assen over naar andere filialen. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, aldus de woordvoerster. "Kijkshop heeft enige tijd geleden alle vacatures al ingetrokken", zo gaf ze aan.



Kijkshop heeft veel last van de veranderende winkelwereld, waar klanten vaker kiezen voor online-aankopen. Het bedrijf kwam in 2015 in handen van de Zweedse investeerder Listérus & Partners Capital Advisors.