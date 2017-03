Fractievoorzitter VVD Westerveld doet een stapje terug

Wisseling in de VVD-fractie in Westerveld (foto archief RTV Drenthe)

DIEVER - Fractievoorzitter Johan Moes van de VVD in de gemeenteraad van Westerveld doet een stapje terug. Hij wordt opgevolgd door de nummer twee, Renate Masselink uit Dwingeloo.

Moes is zo'n vijf jaar fractievoorzitter geweest. Hij zit straks twaalf jaar in de gemeenteraad en gaat niet voor een nieuwe periode.



In de fractie is besloten dat Masselink de taak van fractievoorzitter over neemt om zich op deze manier voor te bereiden op de komende verkiezingen en raadsperiode. Masselink maakt sinds deze periode deel uit van de gemeenteraad.

Door: Andries Ophof Correctie melden